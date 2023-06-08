Belgesel yönetmeni Sibel Tekin hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı

Ankara Tuzluçayır'da kalıcı yaz saati uygulamasıyla ilgili "Karanlıkta Başlayan Hayat" adlı belgesel filmin çekimlerini yaptığı sırada aracı görüntülenen polislerin şikayetiyle gözaltına alınıp tutuklanan ve 1 buçuk ay cezaevinde kalan Sibel Tekin hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı.

Ankara’daki evine 16 Aralık 2022 tarihinde yapılan baskınla gözaltına alınarak tutuklanan Tekin, 30 Ocak’ta tahliye edilmişti.

Tekin'in yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Avukat Mehtap Sakinci Coşgun müvekkili Sibel Tekin'in yurt dışında bir film festivalinde jüri olduğunu belirterek, adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı kararının kaldırılmasını talep etti.



Mahkeme heyeti Tekin hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını kaldırdı. Tekin’in resmi aracı bilerek çekip çekmediğine ilişkin bilirkişi raporu isteyen heyet duruşmayı 3 Ekim tarihine erteledi.