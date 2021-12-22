Belge paylaştı: '4 ton 900 kilo kokain hangi şirkete geliyordu?'

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Kolombiya'nın Buenaventura Limanı’nda Türkiye’ye yola çıkacağı söylenen ve ele geçirilen 4 ton 928 kilo kokaine ilişkin açıklama yaptı.

Özkoç, sosyal medya hesabından paylaştığı belgeyle "T.C. Savcılarını göreve çağırıyorum! Kolombiya devletinin, gazetecinin soruları üzerine verdiği ve Bakan Soylu'nun 'gerçek belgedir' dediği belgede konteyner numaraları var. Kolombiya’da operasyonla ele geçirilen 4 ton 900 kilo kokain hangi şirkete geliyordu? Gereği yapılmalı!" diye yazdı.

T.C. Savcılarını göreve çağırıyorum!



Kolombiya devletinin, gazetecinin soruları üzerine verdiği ve Bakan Soylu'nun "gerçek belgedir" dediği belgede konteyner numaraları var. Kolombiya’da operasyonla ele geçirilen 4 ton 900 kilo kokain hangi şirkete geliyordu? Gereği yapılmalı! pic.twitter.com/DWuDA52LRG — Engin Özkoç (@enginozkoc) December 22, 2021

Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya daha önce de, “Narkotik, 10 Ekim’de Kolombiya’da yakalanan 4,9 ton kokainle ilgili Kolombiya’dan ‘adli yardımlaşma talep ettik, cevap alamadık’ dedi. Kolombiya, 22 Eylül’de Türkiye’den 'adli yardımlaşma' talep ettik diyor. Hangisi doğru?” sorusunu yöneltmişti.