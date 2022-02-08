CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı ortak bir açıklama yayımladı.

Gelen zamlardan dolayı artan maliyetlere dikkat çekilen açıklamada "Belediyelerimiz üzerindeki yük, taşınabilir olmaktan çıkmıştır" ifadesine yer verildi. Bu doğrultuda kimi talep ve önerilerde bulunuldu.

Yayımlanan açıklamada öne çıkan talep ve öneriler şöyle:

"Özellikle toplu taşımanın sağlıklı bir şekilde devam etmesi için, belediyelerin kullandığı akaryakıta KDV ve ÖTV muafiyeti getirilmesi talebimizdir. Yine toplu taşımada yoğun tüketilen elektrik maliyetlerinde belediyeler için yeni ve avantajlı bir tarife geçilmesini gerektirmektedir. Burada belirtmek isteriz ki; 2019 yılından bugüne elektrik fiyatlarındaki artış, doğrudan su maliyetlerini artırmaktadır. su işletmelerimizin en önemli maliyet kalemi, elektrik tüketimidir. İdarelerimizin vatandaşa su ulaştırmakta kullandığı elektrik fiyatlarında indirimli tarifeler düzenlenmelidir. Çünkü, bir önceki yıla göre su idarelerimizin ödediği elektrik faturası 3 kata çıkmıştır.

Aynı şekilde 2019 yılından bugüne yüzde 113 oranında fiyat artışı yaşanan doğal gazda da belediyelere yönelik farklı bir tarife uygulamasını talep etmekteyiz.

Keza, büyükşehir belediyelerimiz tüm imkanlarını zorlayarak, olağanüstü artan üretim maliyetlerine rağmen, Halk Ekmek’i bu zamana kadar en uygun fiyatla vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştur. Gelinen noktada, belediyelere TMO tarafından yeteri kadar unun uygun fiyatlama ile verilmemesi durumunda, bu üretim maliyetleri de katlanabilir olmaktan çıkacaktır"