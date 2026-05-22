Belediyelere yeni sınırlandırma: Erdoğan izin vermeden şirket ve kooperatif kuramayacaklar

İktidarın yerel seçimlerde giderek zayıfladığı 2019 yılından bu yana adım adım kısıtlanan belediye yetkilerine bir yenisi eklendi.

Torba kanun içerisinde Meclis'ten geçirilen ve bugün itibarıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yasal düzenlemeyle birlikte belediyelerin iştirak kurma ve devretme yetkisi AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a bağlandı.

Belediyeler artık yeni şirket ve kooperatif kurmak, mevcut veya kurulacak ortaklıklara sermaye katılımında bulunmak, hisse almak, hatta bedelsiz devir yapmak istediğinde önce Cumhurbaşkanından onay alması gerekecek.

Bu uygulama belediyenin yarısından fazlasına sahip olduğu tüm şirket ve kooperatifler için geçerli olacak.

Yasal düzenlemenin resmi gerekçesinde, mevcut mevzuatın “yeterince açık olmadığı” savunularak uygulamada aksaklıklar yaşandığı ifade edilmişti. Hazırlanan resmi gerekçe metninde şu değerlendirmelere yer verilmişti:

"Belediyelerin bedelsiz şirket edinimi ya da belediye şirketlerinin yeni şirketler kurması uygulamalarının yaygınlaştığı, bu alanın denetimsiz kaldığı ve belediyelerin görev alanı dışında kalan ya da mali açıdan riskli şirketlere kamu kaynağı aktarılabildiği görülmektedir."

Düzenlemeye tepki gösteren Meclis muhalefetiyse bu yasa değişikliğinin belediyelerin mali ve idari özerkliğini daha da zayıflatacağını söylemişti.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, düzenleme henüz görüşme aşamasındayken şu uyarıda bulunmuştu:

Bu açıkça bir izin rejimidir. Yani belediyelerin şirket sahibi olması, bizzat sizin tercihinizle fiilen zorunlu kılınmıştı. Bugün ise dönüp diyorsunuz ki 'Bu şirketleri kurmak, devralmak, ortak olmak, hatta hibe yoluyla edinmek için Cumhurbaşkanından izin alacaksınız.' Bu, idari bir tutarlılık değildir. Üstelik ortada denetimsiz bir alan da yoktur. Belediye şirketleri Sayıştay denetimine tabidir, ayrıca Mülkiye Teftiş Kurulu tarafından da denetlenmektedir. Anlıyoruz ki mesele denetim değil yetkiyi tek elde toplamak.

