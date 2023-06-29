Belediyeler 2022'de 41 milyar 623 milyon TL açık verdi

Türkiye'de 30'u büyükşehir, 51'i il, 922'si ilçe ve 388'i de belde olmak üzere bin 391 belediye bulunuyor. Türkiye'de yaklaşık 86 milyonluk toplam nüfusun yüzde 78,15'i büyükşehir belediyesi sınırlarında, yüzde 16,6'sı diğer belediye sınırlarında, yüzde 5,2'si ise köy sınırları içerisinde yaşıyor.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından önceki gün yayınlanan ‘Genel Faaliyet Raporu' uyarınca belediye harcamalarında yüksek miktarlı artışlar dikkat çekti. Bu artışlarda ‘'Mal ve Hizmet Alımları'' kalemi önemli yer tuttu.

2022 yılında belediyelerin harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 116,2 arttı. Bütçe gelirlerindeki artış ise 93,8'de kaldı. Gelirdeki artış giderdeki artışın altında oldu ve tüm belediyeler 2022 yılında toplam 41 milyar 623 milyon TL açık verdi.

Rapordaki tespitler

Genel Faaliyet Raporu'nda şöyle denildi:

“Bütçe giderlerinin artışında yüzde 115,8 artan ve 126 milyar 562 milyon liraya ulaşan mal ve hizmet alımları ile yüzde 153,9 oranında artış göstererek 106 milyar 473 milyon liraya ulaşan sermaye giderleri etkili olmuştur. Belediyelerin bütçe gelirlerinin artmasında ise vergi gelirleri, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, bağış ve yardımlar, özel gelirler, faizler, paylar, cezalar ve sermaye gelirlerindeki artışlar etkilidir. 2022 yılında bir önceki yıla göre vergi gelirlerinde yüzde 63,4, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde yüzde 90,6, bağış ve yardımlar ile özel gelirlerde yüzde 109,1, genel bütçe gelirlerinden belediyelere verilen paylarda ise yüzde 94,2 artış yaşanmıştır.''