Belediye Van Gölü'ne hafriyat döktü

Kayyum yönetimindeki Van Büyükşehir Belediyesi'ne air iş araçları Van Gölü’ne moloz ve hafriyat dökerken görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması ve tepkiye yol açmasının ardından büyükşehir belediyesi iş araçlarını bölgeden çekti.

Moloz ve hafriyat dökülen bölgenin AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından 1 Haziran’da biyolojik arıtma tesisinin açılışının yapıldığı bölge olduğu belirtildi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Van Çev-Der Başkanı Ali Kalçık, Van Gölü’ne hafriyat dökülen yerin açılışı yapılan arıtma tesisleri ile 15 Temmuz Parkı arasındaki bölge olduğunu söyledi. Kalçık, “Belediyeler belirlenmiş alanlar dışında bir yere hafriyat dökemez, bu bir vahşettir. Kanunu ihlal ediyorlar. Kayyımın yapacağı iş bu kadar olur” diye konuştu.

'Emine Erdoğan arıtmanın açılışını yaptı ama orada çalışma yok, sadece hafriyat döküyorlar'

Yapılanın bir mantığı ya da ahlaki gerekçesinin olamayacağını kaydeden Kalçık “Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘kıyı kanunu hak getire’ demişti şimdi göl katlediliyor, Van Gölü balçığa çevriliyor. Bu düşmanlıktır. 1 Haziran’da Emine Erdoğan biyolojik arıtmanın açılışını yaptı. Orada bir çalışma yok, sadece hafriyat dökülüyor. Olayın duyulmasının ardından temizlemeye çalıştılar. Ben olay bölgesine gittim, incelemelerde bulundum. Konuyu yargıya taşımayı düşünüyoruz. Baro ile görüşüyoruz. Yetkilileri de doğamıza, insanımıza saygılı olmaya davet ediyoruz” dedi.