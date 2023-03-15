'Belediye, valilik, AFAD iki tane su motoru bulup çalıştıramadı'

CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, depremin ardından yaşanan sel felaketine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Aydınlık, "Bu memlekette iki tane motor bulamıyorsanız; yere girsin bu belediye de bu AFAD da" dedi.

Aziz Aydınlık, şunları söyledi:

“Burada su dolu. Sabahtan beri hem valilik hem AFAD hem de belediye burada iki tane motorunu çalıştıramıyor. Bu memlekette iki tane su pompası yok. Suyun altında araçlar var. Her yer tıkalı. Bunun altında insanlar var. Hala belediye, valilik, AFAD iki tane motor bulup burada çalıştıramadı. İktidarınız da yere girsin. Bu memlekette iki tane motor bulamıyorsanız; yere girsin bu belediye de bu AFAD da. İnsanlar altında sabahtan beri dört tane motor bulamıyorlar. 30 tane motor alın burada çalıştırın. Yok mu bu memlekette?” (ANKA)