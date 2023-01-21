Belediye tapulu arazilerine el koymuştu: Köylüler Erdoğan'ın mitingine alınmadı

Bursa'da AKP'li Karacabey Belediyesi tarafından tapulu arazilerine el konulan Hürriyet Köyü sakinleri, bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa'da Gökdere Meydanı'nda yaptığı mitinge katılmak istedi. Pankartlarındaki yazıları gerekçe gösterilerek miting alanına alınmayan köylüler, Fomara Meydanı'nda açıklama yaptı.

Hürriyet Köyü Gençlik ve Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Bayram Efe, "bugün Cumhurbaşkanı’nı karşılamaya geldiklerini, sorunu çözerse Cumhurbaşkanı’nın çözeceğini dile getiren pankartlar taşıdıklarını ancak miting alanına alınmadıklarını" söyledi.

Efe, "Buradan tekrar il yönetimine sesleniyoruz; Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu talimata uyulmasını, Belediye Başkanı Ali Özkan'ın 'bu köylülerin buralarda hakları yoktur, tarımla uğraşmayan kitlelerdir' gibi saçma sapan açıklamalarını kınıyoruz çünkü biz 201 hane çocukları ve torunlarıyız" dedi.

'Miting alanına alınmadık ama hakkımızı alacağız'

Bir vatandaş, “Hürriyet Köyü Gençlik ve Kadın Dayanışma Derneğiyiz, biz mitinge geldik. Cumhurbaşkanımıza ‘hoş geldin’e. Biz Ankara’da Cumhurbaşkanımıza derdimizi anlattık ama şu kartlarla bizi mitinge almadılar. Ali Özkan’ı, Karacabey Belediyesi’ni vicdana çağırıyorum" dedi.

Bir başka vatandaş ise “Miting alanına alınmadık ama hakkımızı alacağız, tarlalarımızı alacağız. Hakkımızı bırakmayacağız” diye konuştu. (ANKA)