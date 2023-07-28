Belediye kitap fuarını iptal etti: Gerekçe 'tasarruf' tedbiri!

Edremit Belediyesi 14-20 Ağustos arasında düzenlenecek kitap fuarını bakanlığın 'tasarruf tedbiri' genelgesini bahane ederek iptal etti.

Haber Merkezi

CHP'li Edremit Belediyesi bu yıl altıncısı düzenlenecek "Edremit Kitap Fuarı"nı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamu kurumlarına gönderdiği "tasarruf tedbiri" genelgesini bahane ederek iptal ettiğini duyurdu.

Belediye 14-20 Ağustos arasında düzenleyeceğini ilan ettiği fuarı günler önce iptal etmiş oldu. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "6. Edremit Kitap Fuarı'nı iptal etme kararı aldığımızı tüm kamuoyu ile paylaşır; gelecek yıllarda kitapla, edebiyatla, tarih ve sanatla dolu fuarlarda tekrar bir araya gelmeyi dileriz" denildi.

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