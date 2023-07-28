Belediye kitap fuarını iptal etti: Gerekçe 'tasarruf' tedbiri!

CHP'li Edremit Belediyesi bu yıl altıncısı düzenlenecek "Edremit Kitap Fuarı"nı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamu kurumlarına gönderdiği "tasarruf tedbiri" genelgesini bahane ederek iptal ettiğini duyurdu.

Belediye 14-20 Ağustos arasında düzenleyeceğini ilan ettiği fuarı günler önce iptal etmiş oldu. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "6. Edremit Kitap Fuarı'nı iptal etme kararı aldığımızı tüm kamuoyu ile paylaşır; gelecek yıllarda kitapla, edebiyatla, tarih ve sanatla dolu fuarlarda tekrar bir araya gelmeyi dileriz" denildi.