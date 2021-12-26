'Belediye karakış desteği vermek istiyorsa sayaçları sökmekten vazgeçmeli'

İzmir Bayraklı'da faturasını ödeyemeyen yurttaşların su sayaçlarının sökülmesine tepki gösteren Bayraklı Kadın Dayanışma Komitesi "Su en temel ihtiyaçtır. İzmir Büyükşehir Belediyesi pandemi şartlarında kış ortasında su faturasını ödeyemeyen halkın sayaçlarını sökmekten vazgeçmelidir" açıklamasını yaptı.

Komiteden yapılan açıklamada "İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin her yerini kara kış destek hattı ilanları ile doldurdu. ihtiyaç sahiplerine, kara kış destekleri kapsamında gıdadan barınmaya, giysiden ısınmaya kadar tüm temel ihtiyaçlar için 24,4 milyon liralık yardımda bulunulduğu söyleniyor. Ancak faturasını ödeyemeyen halkın su sayaçları sökülmeye devam ediyor. Belediye karakış desteği vermek istiyorsa kış ortasında vatandaşın sayaçlarını sökmekten vazgeçmelidir" denildi.

Su faturasını ödeyemediği için sayacı sökülen Bayraklı Kadın Dayanışma Komitesi'nin bir üyesi de "Benim kocam aylardır işsiz. Ben iki çocuğuma bakabilmek için gece 12'lere kadar fabrikada mesaiye kalıyorum" diyerek tepkisini dile getirdi.