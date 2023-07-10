Belediye işçileri yarın iş bırakıyor

DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu tüm belediyelerde işçiler 11 Temmuz Salı günü iş bırakıyor.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre belediye işçileri artan yoksulluk karşısında 4 ana talep etrafında bir araya geliyor:

İnsanca bir yaşam için tüm ücretler iyileştirilmelidir!

Belediye şirket işçilerine uygulanan ayrımcılık son bulmalı, tüm kamu çalışanları özlük haklarıyla eşitlenmelidir!

Kadro ve ilave tediye haklarımız derhal verilmelidir!

Vergide adalet sağlanmalı, ücretlerdeki gelir vergisi kesintisi düşürülmelidir!

Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No'lu Şube'den yapılan açıklamada iş bırakma eylemine Kadıköy Belediyesi işçilerinin de katılacağı belirtilerek tam gün yapılacak iş bırakma eylemine destek çağrısında bulunuldu.

Kadıköy Belediyesi'nde işçilerin yarın iş bırakma eylemi programı ise şöyle:

"11 Temmuz 2023 Salı

06.00: YENİSAHRA TEMİZLİK ŞANTİYESİ

11.00: KADIKÖY BELEDİYE BİNASI BAHÇESİ

20.00: YENİSAHRA TEMİZLİK ŞANTİYESİ"