Belediye işçileri: Karda kışta sokaktayız, reva gördükleri zam 500 lira!

686 sayılı KHK ile 2018 yılında taşerondan kadroya (belediye şirketlerine) geçirilen işçiler uzun zamandır çeşitli eylemler, kampanyalar örgütlüyordu. 2018 yılında yüksek hakemli TİS sonucunda 4+4 zam alan işçiler, 2020 yılında da aynı oranlarda 4+4 zam alınca tepkiler hızla artmıştı.

İşçilerin talebi ise Temmuz ayında başlayacak olan TİS sürecinden önce artan enflasyon ve hayat pahalılığı ile iyice yaşanmaz hale gelen ücretlerde, ek protokol ile iyileştirmelerin yapılmasıydı.

Sendikalar sessiz, işçiler tepkili

İşçiler, örgütlü olduğu sendikalara da bu soruna karşı ilgisiz kaldığını söyleyerek basınç uygulamaya başlamışlardı. Bu baskılar sonrasında sendikalar örgütlü olduğu belediyelerde görüşmeler yapmaya başlamış, iyileştirme talebinin azımsanmayacak kadar işçiyi kapsadığını belediye yöneticilerine aktarmıştı. Kamuoyunda artan tepkilerin ardından bazı belediyeler sendikalarla masaya oturmayı kabul etti.

Ocak ayıyla birlikte de bazı belediyelerle sendikalar arasında ‘ek protokol’ imzalandığı duyuruldu.

Duyurulan iyileştirme rakamları belediye işçileri cephesinde büyük bir tepkiyle karşılandı.

HAK-İŞ’e bağlı Hizmet İş sendikasının üyelerine attığı mesajla ulaşılan bilgiye göre iyileştirme diye sunulan zamlar 600 ila 800 lira arasında. Bu rakamların maaşlara yansıması halinde ücretler 4bin 300-5 bin 500 aralığında olacak.

İşçilere yapılan açıklamada, asgari ücretin üstünde maaş alınması olumlu bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bağcılar, Esenyurt, Bahçelievler, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa belediyelerinde örgütlü Hizmet-İş Sendikası tarafından kabul edilerek işçilere mesaj yoluyla imzalandıktan sonra bildirilen bu raklamlar yoğun tepkiye neden oldu.

Bu tepkileri değerlendirmek üzere görüş almaya çalıştığımız sendika yetkililerine ulaşamadık. Atılan mesaj ise şu şekilde:

'Bu rakamları hakaret sayıyoruz'

Konuyla ilgili Bağcılar Belediyesi’nde temizlik işçisi olan 32 yaşındaki Ahmet'le görüştük. Bağcılar Belediyesi'nde park-bahçeler biriminde çalışan Ahmet, imzalanan anlaşma sonrası ‘brüt 750 lira’ olarak açıklanan ücretlerin "şaka olarak bile teklif edilemeyeceğini" söylüyor.

Yeri geldiğinde 14-15 saat çalışmak zorunda kaldığını belirten Ahmet, soğuk gecelerde dışarıdaki şartların dayanılmaz olduğunu söyleyerek şunları ekliyor:

"İnsanların çöpünü kaldıran biz, parkını temizleyen biz, yağmurda çamurda dışarıda olmak zorunda olan da biz. Ama pastadan pay almaya gelince asgari ücretin üç kuruş üstüne razı gelelim öyle mi? İyileştirme diye duyurulan bu rakamları hakaret sayıyoruz."

'İşveren sadece kendini düşünür, direnmezsek hakkımızı vermez'

Belediyelerin çalışma koşullarını seçim dönemlerinde hatırladığını söyleyen Ahmet, bu gidişatın değişmesi için son zamanlarda olanlardan ders çıkarmalarını gerektiğini belirtiyor:

“İnsanlar direnmeyince işveren takımı hak falan vermez, bunu çok iyi öğrendik bu süreçte. Bakın Trendyol’a. Arkadaşım Trendyol çalışanı. Direnişe geçtiler, ne yalan söyleyeyim ilk başta umudum yoktu ama kazandılar. Sonra başka yerlerden haberler görmeye başladım. Bir kere daha anladım. Direnmezsek işverenlerden hakkımızı alma şansımız yok!”

Gözler belediye meclisinde

Yapılan anlaşmalarla birlikte işçilerin tepkileri daha da büyürken, Belediye-İş Sendikası’nın yapmış olduğu açıklama göre sendikanın resmi ziyaret ve talep bildirilerimlerine rağmen Belediye Meclisi’nin Şubat ayı gündeminde bu başlık resmi olarak yer almadı.

İddiaların ardından görüştüğümüz belediye meclisi üyeleri ise konunun gündeme alınabilmesi için mevcut belediye yönetimine belediye meclisinin ‘ek borçlanma’ yetkisini vermesi gerektiğini ifade etti. Belediye meclisindeki siyasi parti gruplarının sorunun çözümü konusunda hâlâ somut bir adım atmağını belirtmekte fayda var.

İşçiler belediye meclisinin kararını merakla bekliyor. Her gün büyüyerek devam eden bu sorun İstanbul’da 30 binin, ülke genelinde 450 binin üzerinde belediye işçisini doğrudan ilgilendiriyor.