Belediye işçileri ayakta: 'Ek protokol istiyoruz!'

Son zamanlarda grevler ve işten atılmalara karşı eylemlerle gündeme gelen belediye işçileri şimdi de "Ek protokol istiyoruz!" talebiyle seslerini duyurmaya çalışıyor.

2018 yılında 696 sayılı KHK ile taşerondan kadroya (belediye şirketlerine) geçirilen işçiler o sene yapılan yüksek hakemli TİS ile 4+4 gibi bir zam almışlardı.

2020 yılında da aynı oranda 4+4 zam alan belediye işçileri dört yıldır ücretlerinin erimesinden şikayetçi...

Haber için görüştüğümüz farklı belediyelerden işçiler, asgari ücretin artış oranlarının yakınından geçmeyen zamlar aldıklarını ifade ediyorlar. Farklı siyasi partiler yönetse bile belediyelerin birçoğunda durum aynı; işçilerin büyük çoğunluğu asgari ücretin altında ücretlere çalışıyor.

Bir sonraki toplu sözleşme ise bu yılın Temmuz ayında yapılacak. İşçilerin talebi, 2018’den beri eriyen ücretlerinin son aylardaki hayat pahalılığı ve artan enflasyonla birlikte alım gücünün düşmesine karşılık Temmuz ayındaki TİS’e kadar ek protokolle iyileştirmelerin yapılması.

Büyük bir kriz haline gelen bu sorun ülke genelindeki belediyelerde çalışan 450 binin üstünde emekçiyi kapsıyor.