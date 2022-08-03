Belediye grupları sınıflandırılması yeniden belirlendi

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın görüşünü alarak hazırladığı tebliğde, belediyeler nüfusları, sosyal ve ekonomik gelişme durumlarına gruplandırıldı.

Nüfusu 250 binden fazla olan belediyeler 1. grup, nüfusu 100 bin 1 ile 250 bin arasında olan belediyeler 2. grup, nüfusu 50 bin 1 ile 100 bin arasında olan belediyeler 3. grup, nüfusu 10 bin 1 ile 50 bin arasında olan belediyeler 4. grup ve nüfusu 10 bine kadar olan belediyeler 5. grup olarak adlandırıldı.

Büyükşehir belediyeleri ile il merkezi belediyeleri 1. grup olarak belirlenirken; sanayi, ticaret ya da turizm yönünden önemli görülen belediyeler ile ilçe merkezi olan belediyeler, bir üst gruba yükseltildi.

Belediyelerin nüfuslarının tespitinde, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2021 yılına ait nüfus sonuçlarının temel alındığı belirtildi.

Tebliğ 3 yıl süre ile geçerli olacak. Bugünkü tebliğle 16 Eylül 2011 günü Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği yürürlükten kaldırıldı.