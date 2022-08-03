AKP'li belediye TMSF'den aldığı un fabrikasının makinelerini satışa çıkardı

AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nundan (TMSF) satın aldığı "FETÖ" soruşturması kapsamında el konulan fabrikalardan Yeni Un Değirmencilik Selçuklu Un Fabrikası’nın ekipmanlarını satışa çıkardı.

ANKA'dan Oktay Yıldırım'ın haberine göre Konya Büyükşehir Belediyesi, TMSF’den satın aldığı Yeni Un Değirmencilik Selçuklu Un Fabrikası’nın bütün ekipmanlarını ihaleyle satışa çıkardı. İhale 16 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak. Belediye bir bütün halinde satacağı ekipmanlar için 5 milyon 750 bin TL muhammen bedel belirledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, TMSF’nin ihale ile satışa çıkardığı "FETÖ"den devrolan Yeni Un Değirmencilik Selçuklu Un Fabrikası’nı 28 Nisan 2022 tarihinde satın almıştı. TMSF’nin 27 milyon 250 bin TL muhammen bedel üzerinden satışa çıkardığı 6 bin 156 metrekarelik arsaya sahip un fabrikası için Konya Büyükşehir Belediyesi 27 milyon 450 bin TL ödemişti.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, geçen günlerde yaptığı açıklamada, son bir yıl içinde en büyük fiyat artışının unda meydana geldiğini iddia etmişti. Milletvekili Tutdere, Ağustos 2021 ile 28 Temmuz 2022 tarihleri arasında unun raf fiyatının yüzde 477 arttığını belirtmişti. Un fiyatlarının fahiş düzeyde arttığı bir dönemde AKP’li belediyenin, un fabrikasının makinelerini satışa çıkarması dikkat çekti.