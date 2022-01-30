Belediye çalışanı kameramana saldırı: Yüzde 90 görme kaybına uğradı

İstanbul’da Avcılar Belediyesi çalışanları, geçirdikleri trafik kazası sonrası saldırıya uğradı. Saldırganlar, belediye kameramanı Ercan Yüksel’in geçen yıl kornea nakli olduğu gözüne yumruk attı. Yüksel’in gözünde yüzde 90 görme kaybı oluştu.

Olay, İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Üniversite mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Avcılar Belediyesi'nde görevli kameraman Ercan Yüksel ve fotoğrafçı Hasan Canberk Savaşeri, Mevlut Çalışkan'ın yönetimindeki araçla yola çıkarak belediye görevlilerinin karla mücadelesini görüntülemek istedi.

Çalışkan, önündeki aracın aniden yavaşlaması üzerine fren yaptı. Bu sırada Arslan Erdem'in kullandığı kamyonet belediye aracına arkadan çarptı. Kazanın ardından sürücü Arslan Erdem ve aynı araçta bulunan oğulları Servet ile Deniz Erdem ile belediye çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Saldırı anı kamerada

Arslan Erdem ve oğulları, kameraman Ercan Yüksel'i aralarına alarak yumruklamaya başladı. Kavga anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Gözünden darbe alarak yaralanan Yüksel, çağrılan ambulansla İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis, Arslan Erdem ve oğullarını gözaltına aldı.

Hasan Canberk Savaşeri ve Mevlut Çalışkan, üç kişiden şikayetçi olduklarını bildirdi. Şüpheliler karakoldaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Baba Arslan Erdem serbest bırakılırken oğulları Servet ile Deniz Erdem tutuklandı. Ameliyata alınan Ercan Yüksel'in gözünde, ilk tespitlere göre yüzde 90 görme kaybı oluştuğu belirlendi.

'Vurmayın dedim, dinlemediler'

Olayı anlatan Ercan Yüksel, saldırganlara gözünden ameliyatlı olduğunu söylemesine rağmen saldırmaya devam ettiklerini söyledi. Yüksel, olay anını şöyle anlattı:

“Önümüze aniden bir özel araç fren yapınca biz de fren yapmak zorunda kaldık. O esnada arkamıza bir araba çarptı, bir gürültü duyduk. Tabii olayın şokuyla arabadan indik. Dışarı çıktığımızda bir baktık, bize çarpan bir kamyonet. Kamyonetten çıkan üç kişi, iki oğlu bir baba bağırıyorlar, hakaret ediyorlar. O anda yani benim tek gördüğüm, şoföre saldırıyorlardı. ‘Yapmayın, etmeyin’ derken üstüme saldırmaya başladılar. ‘Yapmayın’ dedim, ‘Gözümden ameliyatlıyım, bana dokunmayın’ dedim. Baktım olmuyor, üstüme geliyorlar, kaçmak zorunda kaldım. Hani gözüme darbe gelmesin diye. Tabii kaçtım ama arkadan beni yakaladı. O anda gözümü korumaya çalıştım. Bir yumruk vurdu gözüme, gözüm gitti. Zaten gözüm nakildi. Göz nakli olmuştum. Yani daha bir de hem korneamı kaybettim hem ana gözüm şu anda sıkıntılı, görme oranı yüzde kaç belli değil daha” dedi. (ANKA)