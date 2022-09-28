Belediye çalışanı evinde asılı halde ölü bulundu

Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ'de çalışan İsmail Kartal evinde doğalgaz borusuna asılı olarak bulundu.

Haber Merkezi

Samsun'da 2 çocuk babası belediye çalışanı, evinde doğalgaz borusuna asılı halde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğünde şoför olarak çalışan 2 çocuk babası İsmail Kartal (43), arkadaşları tarafından evinde doğalgaz borusuna asılı halde bulundu.

Olay, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve gelen sağlık ekipleri, İsmail Kartal'ın ölmüş olduğunu tespit etti.

Kartal'ın cansız bedeni, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

Haber

Açlık sınırı 7 bin 245 liraya, yoksulluk sınırı 23 bin 600 liraya yükseldi