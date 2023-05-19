Belediye borç içinde yüzüyor: Uçak kiralamak için ihaleye çıktılar

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 31 Mart 2023’te yayımladığı ‘Hazine Alacak Stoku’ verilerine göre en borçlu belediye yine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi oldu. Belediyenin kesinleşen Hazine borcu, 31 Mart itibariyle 2 milyar 157 milyon 610 bin TL oldu. Hazine’nin 30 belediye ve belediye şirketlerinden toplam alacağı 8 milyar 569 milyon 144 TL iken, bunun yüzde 25’i tek başına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait borç olarak kayıtlardaki yerini aldı.

Sayıştay: Kiraları toplayamıyor

HalkTV'den Bora Erdin'in haberine göre, AKP’li belediye başkanları tarafından 18 yıldan bu yana yönetilen belediye, borçları ve alacaklarını yönetmekte güçlük çekiyor. Sayıştay raporlarına göre kiraya verdiği yerlerden parasını alamıyor. Belediyenin 2021 yılı sonu itibariyle vadesi geçtiği halde tahsil edilmemiş alacak bakiyesi 78 milyon 804 bin 137 TL oldu. Belediyenin kiraya verdiği taşınmazların sadece yüzde 40’ında tahsilat yapabildiği de yine raporlarda yer aldı. Belediye, para cezalarının yüzde 29,69’unu, vergi cezalarının ise sadece yüzde 38,13’ünü tahsil edebildi.

Deniz uçağı için ihaleye çıktı

Belediye borç içinde yüzüyor, alacaklarını alamıyor ancak uçak kiralamak için ihaleye çıkıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 15 Mayıs 2023 ila 31 Aralık 2023 arasında toplam 80 saat uçurmayı planladığı deniz uçağını kiralamak için ihaleye çıktı.

Belediyenin 20 Mart’ta düzenlediği ihaleye katılım olmayınca ihale iptal edildi. 24 Nisan’da yeniden ihale düzenlendi. İhaleyi, belediyenin iştirak şirketi İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme AŞ (İzaydaş) 1 milyon 700 TL ile aldı. 2021 yılında, 2022 yılında yapılacak uçuşlar için aynı şirket ihaleyi 200 uçuş için 1 milyon 750 bin TL bedelle almıştı. Saatlik ücret 2022 yılı için 7 bin 500 TL olurken 2023’te 21 bin 250 TL’ye çıktı.

Borç verdiği parayı da alamamış

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ayrıca Türkiye’nin en borçlu belediyesi olasına rağmen AKP’li komşu belediyelere borç veriyor. Büyükşehir tarafından geçmiş yıllarda Körfez Belediyesi’ne verilen borçlar da tahsil edilemedi. Bu belediyeden 2021 yılında geri ödemesinin tamamlanmayan 636 bin 265 TL borç kaldı. Sayıştay raporunda, başka belediyelere yasal olarak borç veremeyeceğini ifade etmesine rağmen belediyenin mali tablolarında “büyükşehir belediyesinin giderleri” başlığı altında komşuya verilen borç listelendi.