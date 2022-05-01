Belediye binasına asılan Trabzonspor bayrağını polis indirdi

Spor Toto Süper Lig’de şampiyon olan Trabzonspor’un şampiyonluğu yurt dışında da taraftarlarca kutlanıyor.

Antalyaspor ile oynanan ve 2-2 biten karşılaşma sonunda şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor’da taraftarlar sokaklara döküldü. Hamburg’da özel izin alınarak Hamburg Belediye Sarayı önünde Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamaları yapıldı. Saat 22.00’den itibaren izin alınan kutlama gece geç saatlere kadar sürdü. Hamburg ve çevresinde yaşayan Trabzonlu ve Trabzonspor taraftarları bayraklarını alarak meydana koştu.

Etkinlik alanında 15 civarında polis aracı da güvenlik gerekçesiyle nöbet tuttu. İki genç Belediye Sarayı’nın kapısına tırmanarak Trabzon bayrağı asarken, polisler anında müdahale ederek bayrağı indirrip gençleri oradan uzaklaştırdı. (İHA)