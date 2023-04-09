Belediye Başkanı'nın akrabası annesini ve kardeşini öldürdü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve annesi Sudiye A.'nın (88) Ortakent Mahallesi'ndeki evine giden İbrahim A. (58) annesi ve kardeşi Bekir A. (55) ile tartıştı.

İbrahim A. annesine ve kardeşine yanında getirdiği tabancayla ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etti.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirledi.

İncelemelerin ardından cenazeler, otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Hayatını kaybedenlerin, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da akrabaları olduğu öğrenildi. (AA)