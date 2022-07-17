Belediye başkanı uyardı: Arsa satın almak isteyenler dikkat

İstanbul Büyükçekmece’de bayram süresince belediyenin kapalı olmasını fırsat bilen dolandırıcılar, imarsız göl arazilerini satmak için harekete geçti.

Büyükçekmece'de Eskice bölgesinde 200-300 metrekarelik tarla olarak görünen ve imar izinsiz olan arazileri yurttaşlara satmak için sosyal medya üzerinden videolar yayınlandı.

Tatilde kapalı olduğu için belediyeden bilgi alınamamasını fırsat bilen dolandırıcılara karşı Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün uyarı yaptı. Büyükçekmece’nin arazilerinin değerli olduğuna dikkat çeken Başkan Akgün, şöyle konuştu:

"Çok geniş yeşil alanlara sahip. Yatay yapılaşması dikkat çekti özellikle pandemi sürecinden sonra. Bunu fırsat bilen dolandırıcı grup, imara kapalı olan yerleri örneğin Büyükçekmece Göl havzasında olan Eskice Çiftliği bölgesi.

Sanki buradaki arsaların imarı varmış gibi reklamlar yaparak vatandaşları, ‘son fırsat, son Arsa kaldı, son tarla’ diyerek kandırmaya çalışıyorlar. Özellikle uzun tatil günlerinde vatandaşın belediyeden istediği bilgiyi alamayacağını düşünerek reklamlar, ilanlar veriyorlar. Sakın kimse inanmasın, sakın paranızı çöpe atmayın. Para çok kıymetli ve değerli özellikle bu dönemde."

'9 günlük tatilde ilanlar çoğaldı'

Bu tarz arazilerle ilgili yurttaşların belediyenin İmar Planlama Müdürlüğü'nden bilgi alması gerektiğini ifade eden Akgün, “Bilgi almadan Büyükçekmece’nin hiçbir yerinden arsa almayın. Hiçbir şekilde tarla almayın. Çok miktarda vatandaşımız mağdur edildi. Biz belediye başkanı sıfatımızla bu konuyu her vesile ile dile getiriyorum. 9 günlük tatil nedeniyle bu reklamlar, ilanların çoğaldığını görünce halka duyuruyorum" dedi. (İHA)