Belçika, Ukrayna'ya 11 milyon euro değerinde ek askeri yardım göndereceğini açıkladı.
Sputnik'in haberine göre ülkeden son 3 hafta içinde Ukrayna'ya 31,6 milyon euro değerinde yardım sağlanmıştı.
Haber Merkezi
Belçika'dan Ukrayna'ya ek askeri yardım
Belçika, son 3 hafta içinde Ukrayna'ya 31,6 milyon euro göndermişti.
Haber Merkezi
Belçika, Ukrayna'ya 11 milyon euro değerinde ek askeri yardım göndereceğini açıkladı.
Sputnik'in haberine göre ülkeden son 3 hafta içinde Ukrayna'ya 31,6 milyon euro değerinde yardım sağlanmıştı.