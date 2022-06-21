Belçika'da hayat pahalılığı nedeniyle işçiler greve gitti

Belçika’nın en büyük sendikalarından FGTB, CSC ve CGSLB sendikaları ortak karar alarak alım gücündeki azalmaya karşı başkent Brüksel’de toplandı. Yüzde 0,04 otomatik maaş artışı sistemi bulunan Belçika’da artan enflasyonla birlikte bu oranın yetersiz geldiği ve iyileştirmenin kaçınılmaz olduğu belirtildi.

Grev nedeniyle Brüksel Uluslararası Zaventem Havaalanı'nda tüm uçuşlar iptal edildi. Gelen yolculara hizmet sunulacağı ancak yolcu güvenliğinin garanti edilemeyeceği duyuruldu. Söz konusu grev nedeniyle birçok uçuşun Charleroi ve Ostende havalimanlarına kaydırıldığı, buralarda da yoğunluk nedeniyle aksamalar ve gecikmeler yaşandığı bildirildi.

Öte yandan şehir içi toplu ulaşım seferleri de grev nedeniyle durdu. STIB ve De Lijn adlı toplu ulaşım işletmeleri çalışanlarının da greve katılması yıl sonu sınavları sürecinde olan öğrencileri etkiledi. Devlet demiryolları ise greve destek verdiğini, greve katılmak isteyenleri ülkenin her yerinden başkente taşıma görevini üstlendiklerini ve ek seferler konulduğunu açıkladı.