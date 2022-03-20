Belçika'da bir araç festival alanına daldı: 6 ölü, 20 yaralı

Belçika'nın doğusunda bir aracın bir festival alanına dalması sonucunda 6 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Dış Haberler

Belçika'nın doğusunda bulunan Strepy-Bracquegnies köyünde düzenlenen bir festivale bir aracın daldığı bildirildi.

Yerel medya, olay sonucunda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin yaralandığını aktardı.

Haber

Belçika’da aşı karşıtlarının yerine 8 kez Covid-19 aşısı olan adam tutuklandı