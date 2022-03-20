Belçika'nın doğusunda bulunan Strepy-Bracquegnies köyünde düzenlenen bir festivale bir aracın daldığı bildirildi.
Yerel medya, olay sonucunda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin yaralandığını aktardı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Sancak Yıldız
soL - Çanakkale
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Belçika'da bir araç festival alanına daldı: 6 ölü, 20 yaralı
Belçika'nın doğusunda bir aracın bir festival alanına dalması sonucunda 6 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.
Dış Haberler
Belçika'nın doğusunda bulunan Strepy-Bracquegnies köyünde düzenlenen bir festivale bir aracın daldığı bildirildi.
Yerel medya, olay sonucunda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin yaralandığını aktardı.