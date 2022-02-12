Belçika ve Japonya vatandaşlarından Ukrayna’yı terk etmelerini istedi

Belçika Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ukrayna’ya seyahat yapılmasını kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Şu anda Ukrayna'da bulunan ve zorunluluğu olmayan vatandaşların ülkeyi terk etmelerini şiddetle tavsiye ediyoruz” çağrısı yapıldı.

Bakanlık, “Durumun aniden kötüleşmesi halinde, Ukrayna'da telefon ve internet dahil olmak üzere iletişimin kesintiye uğrayabileceği dikkate alınmalıdır. Bu durumun havalimanlarının işleyişinde ciddi sonuçlar doğurabileceği ve hava ulaşımını aksatabileceği unutulmamalıdır” diye ekledi.

Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "[Rusya-Ukrayna geriliminde] gidişatın hızlı şekilde kötüleşebileceğine yönelik giderek artan bir ihtimal bulunuyor" denildi. Ukrayna'ya yönelik seyahat uyarısının en üst seviyeye çekildiği bildirilen açıklamada, Japon vatandaşlarına, derhal bu ülkeden ayrılmaları ve "amacına bakılmaksızın" bu ülkeye seyahatten kaçınmaları tavsiye edildi.



