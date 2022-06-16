Belçika: Ukrayna'ya gönderecek silahımız kalmadı

Belçika Savunma Bakanı Ludivine Dedonder, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda Rusya-Ukrayna çatışmalarıyla ilgili açıklamalar yaptı. Belçika’nın Ukrayna’ya desteğinden bahseden Dedonder, “Ukrayna’ya gönderebileceğimiz silah stokunun sonuna geldik. Buna rağmen Ukrayna’ya askeri yardımlarımızı nasıl sürdürebileceğimizi analiz ediyoruz” dedi.

'Elimizden gelen bu'

Ukrayna’nın değişkenlik gösteren birçok silah talebi olduğunun altını çizen Dedonder, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne FN Herstal tarafından üretilen 5 bin FNC otomatik silah, 200 LAW tanksavar silah, M72 hafif tanksavar silah, gece görüş sistemleri ile 3 bin 800 ton yakıt ve koruyucu ekipman teslim edildi. Yetersiz stoklar dahilinde elimizden geleni yapıyoruz” dedi. (İHA)