Belçika, Kanada'yı Batshuayi'nin attığı golle mağlup etti

2022 Dünya Kupası F Grubu'nda Belçika ile Kanada karşı karşıya geldi. Belçika'da Fenerbahçeli Michy Batshuayi, Kanada'da ise Beşiktaşlı Atiba Hutchinson karşılaşmaya ilk 11 başladı.

Michy Batshuayi maçtaki tek golü, 44. dakikada kaydetti. Batshuayi, milli takım kariyerinde 27. golüne imza attı.

Eski Beşiktaşlı futbolcu Cyle Larin 58. dakikada oyuna dahil olurken Atiba kenara geldi.

Atiba, (39 yaş 288 gün), kaleciler hariç Dünya Kupası tarihinde bir maça ilk 11 başlayan en yaşlı ikinci oyuncu oldu. Bu alanda rekor 42 yaşında, 1994 Dünya Kupası'nda forma giyen Kamerunlu Roger Milla'nın elinde bulunuyor.

Belçika, grubun ikinci maçında 27 Kasım Pazar günü Fas ile karşılaşacak. 1986 Dünya Kupası'ndan sonra tarihinde ikinci kez finallere katılma başarısı gösteren Kanada ise aynı gün Hırvatistan karşısına çıkacak.