İspanya Kosta Rika'yı 7 golle geçti

2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu ilk maçında Kosta Rika'ya karşı mücadeleye etkili başlayan İspanya, 11. dakikada Olmo ve 21. dakikada Asensio'nun kaydettiği gollerle skorU 2-0'a getirdi.

Maçın 31. dakikasında İspanyollar penaltı kazandı. Penaltıyı gole çeviren Ferran Torres, 54. dakikada durumu 4-0 yaptı.

74. dakikada sahneye Gavi çıktı. Gavi, kariyerinin ilk Dünya Kupası golünü attı. 90. dakikada bu kez Carlos Soler gol attı.

Maçta skoru Alvaro Morata belirledi. 90. dakikada gelen gol, sonucu belirledi.

İspanya, 11 maçın geride kaldığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şu ana kadar en farklı skorlu galibiyeti elde etti. Ayrıca Gavi, Dünya Kupası'nda İspanya forması giyen en genç futbolcu oldu.