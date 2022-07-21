Belçika İran ile mahkum takası anlaşmasını onayladı

Belçika Parlamentosu'nda İran ile mahkumların karşılıklı olarak iadesine izin veren tartışmalı yasa tasarısının onaylanması muhalefetten tepkiyle karşılandı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Temsilciler Meclisi'nde suçluların değişimini öngören anlaşma, 41 hayır oyuna karşı 79 oyla kabul edildi. 11 milletvekili ise çekimser oy kullandı. Yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu'nda 6 Temmuz'da kabul edildikten sonra yoğun tartışmaya neden olmuştu.

'Şeytanın anlaşması'

Belçika muhalefeti düzenlemeye "terörizm" suçlaması ile Anvers Mahkemesi tarafından 20 yıl hapis cezasına çarptırılan İranlı diplomat Esadullah Esedi'yi kurtarmaya yönelik kampanyanın bir parçası olduğunu savunarak tepki gösterdi. Muhalefete göre böyle bir düzenleme İran yönetimini, ülkesine gelen yabancı ülke vatandaşlarını rehin tutarak yurt dışındaki İranlı suçluların iadesi için baskı yapma yolunda cesaretlendirecek.

Muhalefetteki Yeni Flaman İttifakı Partisi (N-VA) düzenleme için "şeytanın anlaşması" yorumunu yaptı, hükümeti "Tahran yönetiminin şantajına kapıyı aralayarak daha fazla Belçikalı'yı tehlikeye atmakla" suçladı.

Başta Fransa ve ABD olmak üzere diğer bazı Batılı ülkeler de, Belçika hükümetini, İran'ın ilerleyen süreçte Batı'ya şantaj yapmasına izin verecek adımlar atılmaması konusunda uyarmıştı. Hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti ise anlaşmaya, parlamentonun süreci kontrol etmesi koşuluyla destek verdi, iadeler konusunda ek garantiler istedi.

'Hedef Belçika vatandaşlarına yardım' iddiası

Belçika Devlet Güvenliği Kurumu, partilerin meclis grup başkanlarını bu konuda bilgilendirdi. Başbakan Alexander De Croo ve Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne, yurt dışında haksız yere hapsedilen Belçika vatandaşlarına yardım etmek amacıyla böyle bir düzenleme hazırlandığını söyledi.

Hükümetin, güvenlik kurumlarının da tavsiyesine uyduğunu belirten Bakan Van Quickenborne, bu düzenlemenin "Esadullah Esedi'nin serbest bırakılması anlamına gelmediğini" söyledi.

Belçika hükümetine göre, Şubat ayından bu yana İran'da tutuklu bulunan sivil toplum kuruluşu çalışanı Olivier Vandecasteele gibi vatandaşların kurtarılması amacıyla böyle bir yasal düzenleme hazırlandı.

Tasarı gündeme geldiğinde, İran'da casusluk suçlamasıyla idama mahkum edilen Brüksel Üniversitesi misafir öğretim üyesi Ahmedreza Celali'nin serbest bırakılması için hazırlandığı öne sürülmüştü.