Belçika bazı Rus varlıklarının blokesini kaldırıyor

Belçika Maliye Bakanlığı Rusya'nın Ulusal Takas Kuruluşu'na genel bir lisans vererek Rus vatandaşlarına ait “bazı dondurulmuş fonların ve ekonomik varlıkların” serbest bırakılmasına izin verdi. Söz konusu varlıklar, bu yılın başlarında Rusya Ulusal Takas Kuruluşu'na yönelik AB yaptırımları nedeniyle bloke edilmişti.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Belçika'nın uzlaştırma ve takas sistemi Euroclear, fonları Ulusal Takas Kuruluşu'na verecek. Burada söz konusu fonların AB yaptırımlarına tabi olmayan Rusya vatandaşlarıına ait olması şartı gözetiliyor.

Şirkete göre sistem, Eylül ayı sonu itibarıyla Rus yatırımcılara yönelik 119,9 milyar avroluk ödeme bloke edildi.

Euroclear'ın bu varlıkları serbest bırakma için 7 Ocak'a kadar süresi var.

Bu haftanın başlarında Rusya'nın takas kurumu, Lüksemburg Maliye Bakanlığı'ndan da benzer bir lisans aldı.