Belçika Başbakanı'nın depremin ardından aklına ilk gelen bu oldu: Suriyeliler bize gelmesin

Suriyelilerin yıllardır maruz kaldığı saldırıların sorumlularından olan ülkeler, deprem sonrası Türkiye'de ve Suriye'de yaşanan yıkımı da kendi çıkarları için kullanmayı açık açık ifade etmeye başladı.

Deprem sonrası yardım alması dahi uzun süre engellenen Suriye'ye yönelik Belçika Başbakanı Alexander De Croo'nun aklına ilk gelen şey, "Bize gelmesinler, Türkiye'ye gitsinler" oldu.

Türkiye ve Suriye’de yaşanan depremin yeni bir mülteci dalgası yaratmasından endişe ettiğini belirterek, mağdurların Türkiye’de barındırılması gerektiğini söyleyen De Croo, katıldığı televizyon programında, “Aramızda bir şeylerin kırılmasını önlemek için bu konuda Türkiye ile iyi anlaşmalar yapmalıyız" dedi.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Belçika’nın depremzedeler için getirdiği vize kolaylığına değinen De Croo, bunun zaten ülkesinde bulunan ve şimdi evleri artık orada olmadığı için geri dönemeyen veya yakınları Belçika’da oturma hakkına sahip olanları kapsadığını söyledi.

Deprem nedeniyle Suriye'de “5,5 milyon insanın artık evsiz kaldığını” söyleyen De Croo, Avrupa Birliği ve uluslararası toplumun, "mümkün olan en kısa sürede barınma sorununa çözüm bulması gerektiğini" ifade etti.

'Türkiye ile iyi anlaşmalar yapılmalı'

Bu konuda AB Komisyonu ile görüştüğünü anlatan De Croo, depremzedelerin de o bölgede kalmak istediğini savundu.

Bölgede çok sayıda mültecinin yaşadığını ifade eden De Croo, Ukraynalı sığınmacılar ve deprem felaketi ile birlikte bölgenin daha kalabalıklaştığını belirtti.

Başbakan, "Ancak AB de aşırı kalabalık. Bu nedenle Türkiye ile iyi anlaşmalar yapılmalı” diye konuştu.