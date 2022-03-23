Belarus'tan Ukraynalı diplomatlara sınır dışı kararı

Belarus Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'nın "dostça olmayan eylemleri" ve "içişlerine karıştıkları" gerekçesiyle bazı diplomatlarını sınır dışı etme kararı aldığını duyurdu.

Reuters'ın haberine göre Belarus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada sayısı belirsiz bir dizi Ukraynalı diplomata ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre verildiği belirtildi. Açıklamaya göre Brest'teki Ukrayna Konsolosluğu da personel yokluğu nedeniyle kapanacak. Ukrayna'nın Belarus Büyükelçisi ile 4 diplomatın kalmasına izin verilecek.

Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan Pazar günü yapılan açıklamada Ukrayna'nın batısındaki Volin bölgesine Belarus'tan saldırı başlatılması riskinin yüksek olduğu iddia edilmişti.

Belarus güvenlik servisi KGB dün 8 Ukraynalı diplomatı casuslukla suçlamıştı.