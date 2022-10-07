Belarus'tan 'barış ödülü' tepkisi: 'Nobel mezarında ters dönüyor'

Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz, Nobel Komitesi'nin bu yılki barış ödülüne cezaevindeki Batı yanlısı Belaruslu muhalif Ales Biyalyatskiy'i layık görmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sputnik'in aktardığına göre Twitter hesabından açıklama yapan Glaz, "Son yıllarda Nobel Komitesi'nin bazı temel kararları o denli politize edildi ki, affınıza sığınıyorum, Alfred Nobel'in kemikleri sızlıyor, mezarında ters dönüyor" ifadelerini kullandı.

Bugün açıklanan 2022 Nobel Barış Ödülü, Belarus'tan Ales Biyalyatskiy ile Rusya ile Ukrayna'dan sırasıyla "Memorial" ve "Center for Civil Liberties" örgütlerine verilmişti.