Belarus'ta 'vatana ihanet' suçuna idam cezası getiriliyor

Belarus parlamentosu dün yaptığı oylama sonucunda "vatana ihanetten" suçlu bulunan kamu görevlileri ve ordusu mensupları için ölüm cezası getiren bir yasa tasarısını onayladı.

Belarus parlamentosundan yapılan açıklamada, bu adımın "yıkıcı unsurlar üzerinde caydırıcı bir etkiye" sahip olmak ve "ihanetle mücadelede kararlılık göstermek" için tasarlandığı söylendi. Mevzuatın ayrıca hükümetin "aşırılık yanlısı" ve "terör suçlarıyla" mücadele etmek için "önleyici tedbirler" alma çabalarının parçası olduğu eklendi.

Mevcut durumda Belarus yasalarına göre "vatana ihanetten" suçlu bulunan Belarus vatandaşları için uzun hapis cezaları söz konusu.

Bu yılın başlarında Minsk, "terör eylemleri" için de ölüm cezasını getirdi. "Teröre teşebbüsten" ve bir devlete ya da tanınmış bir şahsa suikast planlamaktan suçlu bulunanlar ülkede idam cezasıyla karşı karşıya.

Aynı zamanda, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, geçen yılın sonlarında, idam cezasının ülkede tamamen kaldırılabileceğini, ancak bunun ülke çapında yapılacak bir referandumdan sonra olacağını söylemişti.