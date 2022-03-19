ABD'nin Güney Carolina eyaletinde idam mangasıyla infaz geri getirildi

Güney Carolina, ölüm cezasına çarptırılan hükümlülere idam mangası ile elektrikli sandalye arasında seçim şansı tanıma kararı aldı.

Karar, eyaletin Ceza İnfaz Dairesi'nin idam mangasıyla infaz yöntemi için özel bir "ölüm odasının" inşasının tamamlandığını bildirmesiyle geldi.

Eyalet 1985'ten bu yana 43 mahkumu idam etti, ancak ilaç şirketlerinin ilaç satmayı reddetmesi nedeniyle son 11 yılda idam cezasına çarptırılan 35 mahkumdan hiçbirini öldüremedi. Bu zehir eksikliği, elektrikli sandalye ve idam mangaları gibi eski yöntemlerin geri dönmesine neden oldu.

Güney Carolina, Oklahoma, Mississippi ve Utah ile birlikte idam mangalarının infazına izin veren dördüncü ABD eyaleti konumunda.

Güney Carolina, 20. yüzyılda idam edilen en genç ABD vatandaşı George Stinney'e ölüm cezası vermesiyle biliniyor. 14 yaşındaki siyahi genç suçsuz olmasına karşın 7 ve 11 yaşlarındaki iki kızı öldürmekten hüküm giydikten sonra 16 Haziran 1944'te elektrikli sandalyede idam edildi. 14 yaşındaki genç, otopsiden sonra adını temize çıkardı.