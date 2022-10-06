Belarus’ta enflasyonla mücadele kapsamında fiyat artışları yasaklandı

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkedeki enflasyon artışını engellemek amacıyla bugünden itibaren tüketici fiyatlarının artırılmasının yasaklandığını duyurdu.

Belta’nın haberine göre, Lukaşenko yaptığı açıklamada, “Bugünden itibaren fiyatlarda herhangi bir artış yasaklandı. Yasaktır! Bugünden itibaren yasaktır. Yarından değil, bugünden itibaren. Bu önlemle fiyatlar bir günde yükseltilemez” dedi.

Lukaşenko fiyat artışı yapanların cezalandırılacağını belirterek, hükümetin enflasyonun ve fiyatların düşürülmesi için çalışmalarına devam ettiğini aktardı.