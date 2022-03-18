Belarus'a kaçan Polonyalı asker Czeczko ölü bulundu

Belarus-Polonya sınırında geçen yıl yaşanan mülteci krizi sırasında Belarus'a kaçan Polonyalı asker Emil Czeczko'nun Minsk'te asılmış halde ölü bulunduğu açıklandı.

RT'nin haberine göre Belaruslu yetkililer Czeczko'nun ölümüne ilişkin güvenlik güçlerinin soruşturma başlattığını, olayın cinayet mi intihar mı olduğunun belirlenmeye çalışıldığını söyledi.

Belaruslu yetkililere göre Czeczko 16 Aralık'ta sınırı geçerek sığınma talebinde bulunmuştu.

Daha önce Polonya ordusunun mültecileri önleme operasyonlarına katılan Czeczko'nun bu operasyonlarda Polonya ordusunun mültecilere karşı uyguladığı sert taktiklere karşı çıktığı için Belarus'a kaçtığı belirtilmişti.

Czeczko Belarus'a geçtikten sonra Polonya sınır muhafızları ve birliklerinin Haziran ayında 10 gün içinde 200 ile 700 arasında mülteciyi öldürdüğünü iddia etmişti. Ancak Czeczko'nun bu iddialarını destekleyen herhangi bir kanıt bulunamamıştı.

Polonya hükümeti bu iddialara ilişkin bir açıklama yapmamıştı.