Belarus ve Rus savaş uçakları Belarus sınırında devriye uçuşu yaptı

Belarus ve Rusya savaş uçakları, Belarus sınırında ortak uçuş gerçekleştirdi.

Belarus Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya ve Belarus’a ait Su-30SM avcı uçakları Belarus sınırı boyunca ortak devriye uçuşu gerçekleştirdi.

Sputnik’te yer alan habere göre, yapılan açıklamada, “Belarus'un devlet sınırı üzerindeki hava sahasında yürütülen ortak devriye faaliyetleri devam ediyor. Rus ve Belaruslu pilotlar bugün yüksek becerilerini ve belirlenen görevleri ortaklaşa yerine getirme kabiliyetini bir kez daha gösterdi” denildi.

Yayımlanan görüntülerde, Belarus avcı uçaklarının füzelerle donatılmış olduğu görüldü.