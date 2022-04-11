Belarus: Polonyalı askerler sınır kapısına ateşe açtı

Belarus Devlet Sınır Komitesi tarafından yapılan açıklamada Polonyalı askerlerin Belarus’un Pesçatka sınır kontrol nokrasına ateş açtığı belirtildi.

Olayın dün gece saatlerinde yaşandığı ifade edilen açıklamada Polonyalı askerlerin ayrıca "Belaruslu sınır muhafızlarını flaş ışığı ile kör etmeye çalıştıkları" kaydedildi. Açıklamada "(Polonyalı askerlerin) yasadışı eylemleri güvenlik kameraları tarafından kaydedildi" denildi.

Sınır kapısındaki yapıların duvarlarında hasar oluştuğu belirtilen açıklamada Polonya tarafının sınırdaki olayla ilgili bilgilendirildiği aktarıldı.