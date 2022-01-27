Belarus-Polonya sınırında kaybolan göçmenler hakkında uluslararası mahkemeye başvuru yapıldı

2021 yılında Belarus'un AB sınırında başlayan göçmen krizinde kaybolan insanların akıbeti hakkında tartışmalar sürüyor.

Polonya Silahlı Kuvvetleri mensubu Emil Czeczko adlı bir asker Belarus'a firar etmiş ve Polonya ordusunun göçmenleri katlettiğini iddia etmişti. İddialar hakkında fiziksel veri bulunamazken konunun soruşturulması Polonya makamlarınca engelleniyor.

Katliam iddialarının araştırılması için Belarus'ta resmi bir soruşturma komitesi kurulmuş ve nesnel delillerin tesis edilmesi için göçmenlerin geldiği ülkelerin yetkilileriyle bilgi alışverişi yapılması talep edilmişti. Czeczko'nun yasal vekilliğini üstlenen Sistemik Hak Savunma Merkezi (Центр “Системная правозащита”) adlı grupsa Lahey'de bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi savcılığına katliam iddialarına ilişkin başvuruda bulundu.

Lahey'deki savcılık başvurunun kendilerine ulaştığını doğrularken henüz onaylanıp onaylanmadığına dair bir açıklamada bulunmadı.

Firari Polonya askeri Czeczko, Belarus Soruşturma Komitesi'ne verdiği ifadede, Polonyalı askerler tarafından 240'tan fazla kişinin öldürüldüğünü iddia etmişti.

Aralık ayında düzenlenen bir basın brifingi sırasında Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Czeczko’nun beyanatlarının uluslararası soruşturma gerektirdiğini söylemişti. Zaharova, Czeczko hakkında Polonya’nın bir "itibarsızlaştırma çalışması" yürüterek dikkatleri dağıtmaya çalıştığını ifade ederken, “Polonyalı askerin, Polonya ordusunun mültecilerin öldürülmesine karışmasıyla ilgili açıklamaları çok ciddi, kesinlikle kapsamlı bir uluslararası soruşturma gerektiriyor. Başka ne gibi seçenekler olabilir?" ifadelerini kullanmıştı.