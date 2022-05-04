Belarus Ordusu'ndan 'büyük çaplı' tatbikat kararı

Belarus Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada silahlı kuvvetlerin "savaşa hazır olma durumlarını test etmek için büyük çaplı, ani bir tatbikata başladığı" aktarıldı.

Tatbikatın komşu ülkeleri ve Avrupa toplumunu tehdit etmediğini belirten bakanlık, "Savaşa hazırlık testinin, halka açık yollarda trafiği yavaşlatabilecek kadar önemli sayıda askeri aracın hareketini içermesi planlanıyor" ifadelerini kullandı.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş ve ikili Ukrayna’daki son durumu ele almıştı. (İHA)