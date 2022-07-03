Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: Ukrayna güçleri topraklarımızı hedef aldı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin birkaç gün önce Belarus'taki askeri tesislere saldırmaya çalıştığını, ancak füzelerin engellendiğini söyledi.

Lukaşenko, "Tahrik ediliyoruz. Size söylemeliyim ki, üç gün önce, belki biraz daha önce, Ukrayna'dan Belarus topraklarındaki askeri tesislere yönelik bir saldırı girişimi oldu. Tanrıya şükür, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından ateşlenen füzelere karşı Pantsir hava savunma sistemleri başarılıydı." dedi.

Belarus'un Bağımsızlık Günü arifesinde düzenlenen bir gala toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Lukaşenko, "Bu savaşa hiç ihtiyacımız yok" dedi.

Lukaşenko: Batı, Nazi Almanyası adlı canavarı yarattı, şimdi Ukrayna'da bir tane daha yetiştiriyor

Belarus Cumhurbaşkanı ayrıca Batı Avrupa'nın önce Nazi Almanyası adlı bir canavarı yetiştirdiğini ve şimdi Ukrayna'da yeni bir canavar yetiştirdiğini söyledi.

BelTA'nın aktardığına göre Lukaşenko, "Tıpkı geçen yüzyılda olduğu gibi, tüm bu süreçlerin arkasında, önce Nazi Almanyası adlı bir canavarı yetiştiren, Batı Avrupa vardır." dedi.

"Tarih tekerrür ediyor. Ukrayna'da bir canavar yetiştiriliyor" diyen Lukaşenko, hem Avrupanın hem de ABD'nin işi yapmak için başkalarını kullanmaya alışkın olduğunu söyledi.