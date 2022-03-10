Belarus, Çernobil nükleer santraline enerji sağlıyor

Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Evgeniy Grabçak, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde olan Çernobil nükleer santraline elektriğin Belarus'taki Mazır kentinden sağlandığını açıkladı.

Yetkili ayrıca Belaruslu elektrik mühendislerinin şu anda Rus Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde olan Çernobil nükleer santraline elektrik sağladığını kaydetti.

Grabçak, "Çernobil Nükleer Santrali'nin operasyonel personelinin çalışmaları tamamlandı. Santralin elektrik tesisatlarına voltaj sağlamak mümkün” dedi.

Daha önce, Rusya, Ukrayna güçlerinin Çernobil nükleer santraline güç sağlayan elektrik şebekesi tesislerini vurarak provakasyon amaçlı bir saldırısı düzenlediğini öne sürmüştü. Rusya'nın açıklamasına göre Rus uzmanlar yedek dizel jeneratörlere geçerek hızlı önlemler aldı. Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin, "Belarus enerji sisteminden kalıcı şemaya göre güç kaynağının geri yüklenmesi sorunu Belarus tarafı ile hızlı bir şekilde çözülmüştür" dedi.