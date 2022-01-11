Bektaşilere hakaret eden AKP'li Kaynar hakkında suç duyurusu

İBB Meclis Ocak Ayı Olağan Toplantısı, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde dün yapıldı. Meclis Toplantısı'nda AKP Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, "Tahsislerle ilgili gelen talebin tamamı okunmadı. Aynı Bektaşilerin ayet okuması gibi yarısını okuyarak bu işi geçiştirmeye çalışıyorlar" dedi. Kaynar'ın, Bektaşiler hakkındaki sözleri tepkilere yol açtı.

CHP İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman ve CHP Bakırköy Belediyesi Meclis Üyesi Avukat Cem Özbey, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 77, 122 ve 216. maddeleri çerçevesinde AKP'li Kaynar hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

'Bektaşilik/Alevilik üzerinden toplumun büyük kesimi aşılanmak istenmiştir'

Suç duyurusunda şöyle denildi:

"Şüpheli Muhammet Kaynar İBB AKP Meclis Üyesidir. 10.01.2022 tarihli meclis toplantısında konuşma yaptığı sırada 'Tahsislerle ilgili gelen talebin tamamı okunmadı. Aynı Bektaşilerin ayet okuması gibi yarısını okuyarak bu işi geçiştirmeye çalışıyorlar' diyerek Bektaşi/Aleviliği aşağılamış ve Bektaşilere ve Alevilere hakaret etmiştir. Şüpheli tarafından gerçekleştirilen bu ifadelerin kabulü mümkün değildir.

Suç duyurusuna konu olayda, şüpheli Hacı Bektaşi Veli'ye ve hatırasına alenen basın yoluyla hakaret etmiş ve şikâyete konu söylemiyle TCK’nın 216 ve 218. maddelerini ihlal ederek halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamıştır. Şüpheli, insanların algısını kutuplaşma yaratmaya iten, kendinden olmayanı ötekileştiren bu zihniyeti doğrultusunda bu söylemlerde bulunmuştur.

'Konuşma tüm ulusal kanallarda da yayınlanmıştır'

Şüpheli Muhammet Kaynar'ın hakaret içeren bu konuşması İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İBBTV hesabında yapılan canlı yayın sırasında yayınlanmış ve şüpheli şikâyete konu suçu alenen basın yoluyla işlemiştir. Söz konusu konuşma tüm ulusal kanallarda da yayınlanmıştır. Şüpheli tarafından Bektaşilik/Alevilik üzerinden toplumun büyük bir kesimi aşağılanmak istenmiş ve bu nedenle TCK'nın 77, 122 ve 216. maddeleri çerçevesinde iş bu suç duyurusunda bulunmak zorunlu olmuştur."

'Umarım caydırıcı ve bu tarz söylemlerin son bulmasını sağlayan ceza alır'

Avukat Cem Özbey, Kaynar'ın açıklamalarını "talihsizlik, ayrımcılık ve ötekileştirme" olarak değerlendirerek şunları söyledi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKP Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar’ın Meclis’teki konuşmasında 'Aynı Bektaşilerin ayet okuması gibi yarısını okuyarak bu işi geçiştirmeye çalışıyorlar' cümlesini kullanması çok büyük bir talihsizliktir, ayrımcılıktır, ötekileştirmedir. Kendisini kınıyoruz. Bu tarz söylemlerin ve ayrımcılığın son bulması amacıyla kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduk. Suç duyurumuzun takipçisi olacağız. Umarım caydırıcı ve bu tarz söylemlerin son bulmasını sağlayan bir ceza alır." (ANKA)