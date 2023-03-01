Beklenen İstanbul depremi için muhtemel 2 senaryo: 'Aralarında 30 kat enerji farkı var'

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından olası İstanbul depremiyle ilgili senaryolar gündeme taşındı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeokimya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk olası deprem için iki senaryoya işaret etti.

Öztürk, kırılması beklenen fayların Çınarcık ve Kumburgaz fayı olduğunu belirterek, "Ya ikisi birden kırılacak ama Kumburgaz fayı kesin kırılacak" dedi.

İki fay, iki senaryo

Depremlerin büyüklüklerine ilişkin tahminlerde de bulunan Öztürk, "Kumburgaz fayı kırılırsa 6.5-7.0 arasında bir deprem olacak. Çınarcık fayı ve Kumburgaz fayı birlikte kırılırsa 7.5 civarında bir deprem olacak. 6.5 ile 7.5 depremleri arasında 30 kat enerji farkı var" ifadelerini kullandı.

500 yılda bir İstanbul'da büyük depremler olduğuna dikkat çeken Öztürk, 2 segmentin birlikte kırılması için 500 yıl gibi bir sürenin geçmesi gerektiğini belirtti. Kırılan fayların yeniden kırılacağını kaydeden Öztürk, "1766-1767 depremi bu bölgede gerçekleşti. Ama muhtemelen artık süre doldu. Bunlar beraber kırılacak. Bu bölge uzun zamandır beklenen büyük depremi veremiyor. Geçmişte o depremin 1509'da olduğunu biliyoruz" dedi.

1509 depremine ilişkin kayıtlar bulunduğunu aktaran Öztürk, şöyle devam etti:

"1509'da depremi olmuşsa ve daha sonra o büyüklükte bir deprem olmamışsa o deprem olacaktır. Kapıdaki deprem o olmalı. 1509 depreminde 1070 bina, 109 cami yıkıldı 5000 civarı ölümden bahsediliyor. Kent nüfusunun yüzde 10'u öldü deniliyor. Böyle bir deprem 1509 tarihinden sonra bir daha olmamış. 'Beş yıl deprem olamaz, on yıl deprem olamaz' diye bir şey hiç olamaz. Bunu kimse bilemez. Beklenen İstanbul depreminin de tsunami üreteceğini bekliyoruz. Modellemeye çalışıyoruz. Modele göre yaklaşık 2-3 metre civarında su gelişi var. Geçmişte olmuş olabilir. Ona göre de hazırlık yapmamız lazım."