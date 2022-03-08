'Bekir Pakdemirli'nin yeni görevi belli oldu' iddiası

Orman yangınları ve tarımda büyük yıkımla anılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli geçtiğimiz hafta 'görevden affını' istemişti.

Bakanlıkta görev teslim töreni gerçekleştirilirken Bekir Pakdemirli'nin yeni görevinin belli olduğu iddia edildi. Sosyal medyada kulis haberler paylaşan Ankara Kuşu adlı hesap, Bekir Pakdemirli'ye ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Ankara Kuşu adlı hesabın iddiasına göre Pakdemirli'nin adı Serdar Hüseyin Yıldırım'ın başında olduğu Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı için geçiyor.

Ankara Kuşu'nun iddiaları şu şekilde:

"Bekir Pakdemirli’nin ismi Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı için geçiyor. Başkanlığı kabul etmesi halinde Mars’ta görev yapacak."