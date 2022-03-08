Türkiye Uzay Ajansı Başkanı: 2029’da aya insansız araç indirmeyi hedefliyoruz

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, 2029’da bilimsel veri toplayacak insansız aracı aya indirmeyi hedeflediklerini ve uzay aracının tasarımlarının sürdüğünü söyledi.Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin Erzurum’da düzenlediği Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’nda (DAKAF), öğrencilerle buluştu.

Türkiye Uzay Ajansı’nın ay programının çok merak edildiğini ve bir çok kişi tarafından doğru anlaşılmadığını belirten Yıldırım, şunları söyledi: “

"Ay programımız, yoğun bir şekilde çalıştığımız çok önemli bir program. Birçok kişi tarafından doğru anlaşılmamış, doğru anlaşılsın istiyorum. Aya insan göndereceğimizi zannedenler var. Böyle bir şey yok. Bizim insanlı uzay uçuşlarımız ilk 10 senelik programda mevcut değil, yapamayız. Çok zor bir iştir. İnsan işin içine girince çok zor bir iş. Belki ileriki 10 yıllık programlarda gündeme alınabilir. Dolayısıyla ay programımız insansız olacak ve sonuçta asıl hedef 2029 yılında aya bir yumuşak inişle bir gezen araç indirmek. Bilimsel veri toplayacak araç indirmek ve bu veriyi ülkemize ulaştırmak. Bu söylendiği kadar kolay değil, çok zor bir iş. Türkiye, gerçekten de bunu başardığı takdirde kendisini çok farklı bir yerde bulacağı bir iş. Zor işler uğraşarak deneyerek gerçekleşir”