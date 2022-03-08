Türkiye Uzay Ajansı Başkanı: 2029’da aya insansız araç indirmeyi hedefliyoruz

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, 2029’da bilimsel veri toplayacak insansız aracı aya indirmeyi hedeflediklerini ve uzay aracının tasarımlarının sürdüğünü söyledi.Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin Erzurum’da düzenlediği Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’nda (DAKAF), öğrencilerle buluştu.
Türkiye Uzay Ajansı’nın ay programının çok merak edildiğini ve bir çok kişi tarafından doğru anlaşılmadığını belirten Yıldırım, şunları söyledi: “