Bekir Bozdağ'ın yerine gelen isim belli oldu

AKP Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ'ın, Adalet Bakanlığına atanmasının ardından TBMM Anayasa Komisyonu başkanlığı için seçim yapıldı.

TBMM'nin haber portalında yer alan habere göre, AKP Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Anayasa Komisyonu başkanlığına seçildi.

Avukat olan Beyazıt, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde (TODAİE) yüksek lisansını yaptı.

İstanbul Belediyesinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü; Vakıflar Bankası, Güneş Sigorta ve Vakıf Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunan Yusuf Beyazıt, TBMM Milli Savunma Komisyonu başkanlığını da yürüttü.