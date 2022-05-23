Bekir Bozdağ'a tek soruluk 'Twitter' önergesi

HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, TBMM'de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yanıtlaması istemiyle tek soruluk önerge verdi.

Bakan Bozdağ katıldığı televizyon programında "Türkiye’de tweet attı diye hakkında soruşturma başlatılan bir Allah’ın kulu yok, tweetin içinde yazandan dolayı soruşturma açılıyor" demişti.

Peköz, önergede Bozdağ’a şu soruyu yöneltti: “Türkiye'de ‘attığı tweetin içinde yazandan’ dolayı hakkında soruşturma açılan kaç kişi vardır?”