Bakan Bozdağ: Türkiye'de tweet attı diye hakkında soruşturma başlatılan bir Allah’ın kulu yok

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kanal 7’deki Başkent Kulisi programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Yargı kararları eleştirileri üzerine sorulan soruya Bozdağ şu yanıtı verdi: ''Türkiye’de tweet attı diye hakkında soruşturma başlatılan bir Allah’ın kulu yok, tweetin içinde yazandan dolayı soruşturma açılıyor.''

Yargıtay’ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verdiği karar ve Kılıçdaroğlu’nun karara ilişkin “Tanımıyoruz” ifadesi sorulan Bozdağ "Bu hukuk tanımazlık. Kanunlara uymamak, uymamaya davet etmek Türk Ceza Kanunu’nda suç" ifadesini kullandı.

Bozdağ şöyle konuştu:

“Eleştirinin temiz dille, saygı üslubu içinde olması lazım. ‘Mahkemeyi, kararı tanımıyorum.’ diyor. Türkiye, bir hukuk devleti ise cari hukuka göre mahkemeler karar verdiyse mahkeme kararları derhal uygulanır diye bir amir hüküm varsa hukuk devletini dilinden düşürmeyen birinin ‘Ben beğenmedim, karşıyım, yanlıştır ama bir mahkeme kararı vardır, bunun gereği yapılacaktır.’ demesi icap eder. Hukuktaki yanlışlıkları, eksiklikleri siyaset tamamlayamaz. ‘Yargı kararlarına uymayacağım.’ diyor. Bu, hukuk tanımazlık…Kanunlara uymamak, uymamaya davet etmek Türk Ceza Kanunu’nda suç.”

Bozdağ, “Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı’mızın merhume annesine ve kendisine söylenen küfürlü ifadeyi eğer ifade hürriyeti kapsamında görüyorsa çıkıp İstanbul’daki mitingde tekrar etseydi. Siyasetimizi küfürden, siyasetçilerimizi küfür kullanan dilden kurtarmalıyız. Tertemiz bir üslupla konuşma yapmamız gerekiyor” dedi.